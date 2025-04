Arcidiocesi Campobasso – Bojano: le celebrazioni della Settimana Santa

L’intero Anno liturgico ha come vertice le celebrazioni pasquali con il Triduo pasquale della

Passione e della Risurrezione del Signore. La Settimana Santa ha come scopo la venerazione della

passione di Cristo, a partire dal suo ingresso messianico in Gerusalemme.

All’interno dell’Anno liturgico, della Settimana Santa e, quindi, del Triduo Pasquale, la Veglia

Pasquale è considerata la madre di tutte le Veglie. In essa, i neofiti professano la propria fede

ricevendo il battesimo, mentre i già battezzati rinnovano le promesse battesimali. Questa è la

Tradizione che la Chiesa, nel corso dei secoli, ha celebrato e tramandato alle generazioni future

attraverso le celebrazioni liturgiche.

Nel corso dei secoli, nei luoghi dove la Chiesa si è incarnata nel tessuto sociale, sono nate molte

tradizioni legate alla religiosità popolare, che si sono espresse attraverso il canto e le arti figurative,

in chiese e santuari. Sono tradizioni importanti, in quanto aiutano a mantenere vive le radici

culturali di una comunità; trasmettono valori, usanze e storie che costituiscono l’identità collettiva

di un popolo; connettono le generazioni passate con quelle future e favoriscono il senso di

appartenenza e di continuità.

Tutti i riti della Settimana Santa si svolgeranno in Cattedrale, chiesa madre della diocesi, dove

l’Arcivescovo, insieme al parroco e ai sacerdoti della Parrocchia, celebreranno la Liturgia per la

santificazione di tutto il popolo di Dio. Anche la processione del Venerdì Santo, avrà inizio e

termine in Cattedrale.

SETTIMANA SANTA 2025

LE CELEBRAZIONI PASQUALI PRESIEDUTE

DA S. ECC. MONS. BIAGIO COLAIANNI

La Settimana Santa è un’occasione per rinnovare la fede e la speranza, un cammino che ogni anno

guida i fedeli verso la gioia della Pasqua. Con l’approssimarsi di questo tempo liturgico, i credenti

di Campobasso sono invitati a vivere con profonda spiritualità i giorni che conducono alla

Risurrezione di Cristo. Sotto la guida di S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo della Diocesi,

il programma delle celebrazioni pasquali con momenti intensi di preghiera, riflessione e comunione.

Il programma

DOMENICA 13 APRILE

 Ore 9:30 – Chiesa San Leonardo: Benedizione delle palme, seguita dalla processione verso

la Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

MERCOLEDÌ 16 APRILE

 Ore 18:00 – Santa Messa Crismale, Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

GIOVEDÌ 17 APRILE

 Ore 15:30 – Messa in Coena Domini, Casa Circondariale di Campobasso.

 Ore 18:00 – Messa in Coena Domini, Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

VENERDÌ 18 APRILE

 Ore 15:30 – Azione liturgica, Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

 Ore 18:00 – Processione in memoria della morte del Signore, con partenza dalla Chiesa

Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

SABATO 19 APRILE

 Ore 20:30 – Veglia Pasquale, Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

Domenica 20 Aprile

 Ore 9:00 – Santa Messa pasquale, Casa Circondariale di Campobasso.

 Ore 11:30 – Solenne Pontificale, Chiesa Cattedrale SS.ma Trinità di Campobasso.

Un invito a tutti a partecipare con devozione a questi momenti di intensa spiritualità, che ci

conducono dalla Passione alla Gloria della Risurrezione.