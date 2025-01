Arcidiocesi Campobasso – Bojano: Inaugurazione dell’anno formativo della scuola Toniolo

La Scuola di Cultura e Formazione Socio-Politica “G.Toniolo” dell’Arcidiocesi di

Campobasso-Bojano inaugura l’anno formativo nella serata del 31 gennaio

2025, alle ore 18,00, presso l’auditorium Celestino V di Via Mazzini. Dal mese di

gennaio a giugno, la Scuola offrirà un percorso di approfondimento e di dibattito

aperto a tutti, col tradizionale appuntamento mensile, che coinciderà con l’ultimo

venerdì di ogni mese. Questa edizione è dedicata interamente allo studio dell’ultima

lettera enciclica di Papa Francesco, la “Dilexit Nos”, incentrata sull’amore umano e

divino del cuore di Gesù Cristo. All’evento di presentazione e illustrazione del corso

sarà presente l’Arcivescovo Metropolita S.E.Mons. Biagio Colaianni. Il tema di

apertura, “IL CONCILIO INVITA A TORNARE AL CUORE” (DN N.29),

desidera richiamare alla riflessione attiva, per “ritornare” al cuore e “ripartire” da

esso come sintesi e come dono. Il corso si propone di analizzare il Magistero della

Chiesa e rispondere all’appello del Papa. Sarà perciò un momento chiave per

affrontare le sfide del presente e una tappa importante anche per rinnovare l’impegno

a progettare un futuro di speranza, in quest’Anno Santo appena iniziato.