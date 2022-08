Aperture d’agosto per MD: a Campobasso nella centrale via Gazzani

Triplice appuntamento inaugurale per MD in agosto: a Peschici l’8 agosto, a Bitonto l’11 agosto e a Campobasso il 23 agosto.

A Peschici (FG) apre l’8 agosto in via Tramontana – da cui passa il traffico proveniente da Vieste e Vico del Gargano e dove fino a pochi mesi fa sorgeva un deposito di materiale edile e vendita di prodotti Ho.Re.Ca. – il primo punto vendita della cittadina che porta a 14 gli MD in provincia di Foggia e a 55 quelli pugliesi. A pianta rettangolare, con 5 casse e 5 corsie, offre lungo il perimetro ortofrutta e macelleria a libero servizio, gastronomia e panetteria servite. Neo assunti per la gestione del punto vendita 17 addetti (9 uomini, 8 donne), età media 31 anni, tutti di Peschici e zone limitrofe. Un parcheggio clienti da 80 posti e l’orario continuato da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 completano le informazioni utili ai clienti che nel punto vendita troveranno tra le circa 3.000 referenze a prezzi decisamente anti-inflazione, moltissime proposte regionali a marchio Lettere dall’Italia® che riunisce le migliori DOP, IGP e DOCG italiane selezionate da MD. Molto apprezzate e presenti anche qui in assortimento le linee bio, light e free from che costituiscono un fiore all’occhiello dell’insegna.

La quota degli MD pugliesi si aggiorna subito a 56 con l’apertura l’11 agosto a Bitonto in provincia di Bari. Situato nella periferia nord della città, molto comodo a raggiungersi per chi arriva dal casello autostradale di Bitonto sulla A14 e per chi arriva dall’aeroporto di Bari che dista solo 10 KM, il punto vendita di 1.000 mq di superficie di vendita, a pianta rettangolare, 6 corsie e 5 casse, offre lungo il perimetro i banchi serviti di macelleria e gastronomia e, a libero servizio, ortofrutta, panetteria e ittico. Il punto vendita, di 1325 m2 a pianta rettangolare con 6 corsie e 5 casse, ha richiesto l’assunzione di 27 addetti (10 uomini, 17 donne), età media 32 anni, tutti locali. Osserverà orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21.00, la domenica dalle 8.30 alle 20.30, mettendo a disposizione un parcheggio di 130 posti auto. Anche qui non mancheranno le moltissime proposte regionali, le eccellenze a marchio Lettere dall’Italia® e le linee vegane e salutistiche.

La squadra MD addetta alle nuove aperture si sposta poi in Molise, dove il 23 agosto è prevista l’apertura del 5° punto vendita di Campobasso, l’8° della provincia, il 12° molisano. Situato in zona centrale, tra via Gazzani e via Monsignor Bologna, il nuovo punto vendita sorge sulla sede di un ex officina meccanica. Superficie di vendita netta di 720 mq per il punto vendita che, su pianta rettangolare, conta 7 corsie e 5 casse. Venti gli addetti totali di cui 13 neoassunti di età media 29 anni di Campobasso o zone vicine. L’offerta MD come sempre spazia dai prodotti più importanti per la spesa quotidiana delle famiglie alle eccellenze regionali, fino a coprire con Lettere dall’Italia® una ricca offerta di DOP, IGP, DOCG locali e non solo. Ampia come di consueto le proposte per le esigenze alimentari bio, light, free from e salutistiche in generale. Anche a Campobasso l’orario è continuato dalle 8.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica. Il parcheggio sotterraneo mette a disposizione dei clienti 52 posti auto.