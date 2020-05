Alunni della Scuola Plesso Mascione dell’Istituto Montini preparano doni per gli ospiti della Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli”

L’Associazione ”Nuova Scuola di Mascione: Gioca Impara Includi” sabato 16 maggio 2020, ha

portato agli anziani ospiti della Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli” di Campobasso il saluto della Dirigente, dott.ssa Agata Antonelli, e delle maestre della Scuola Plesso Mascione dell’Istituto Montini, dei bambini, dei genitori, dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti i componenti dell’Associazione stessa.

I bambini hanno preparato per i nonni di casa Pistilli un book contenente i loro disegni, alcuni lavoretti e dolcetti per allietare la serata. Un piccolo gesto per testimoniare la vicinanza alle persone che, in questo periodo di emergenza dovuta alla pandemia, sono considerati più vulnerabili e bisognosi di protezione.

Per la Casa di Riposo Don Carlo Pistilli erano presenti il Presidente, dott. Cosimo Dentizzi, e il componente del CdA Avv. Maria Rita Testa; per l’Associazione “Nuova Scuola di Mascione” il Presidente Salvatore Tronca e alcuni componenti del Consiglio Direttivo.

Bambini e nonni uniti dallo slogan: “ INSIEME, DIVISI, SI VINCE”.