All’UniMol il Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Raffaele Spallone, per un seminario su PNRR tra governance e attuazione

Nell’ambito del programma di iniziative “Lezioni Aperte”, pensato e ideato dall’Ateneo con l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere anche gli studenti e le studentesse degli anni

degli Istituti superiori ai propri percorsi di studi, offrendo una breve esperienza di vita universitaria in modo da orientarsi al meglio per una futura scelta accademica, mercoledì 29 marzo, dalle 12 alle 14, nell’Aula 9 “Tullio Ascarelli” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni, Campobasso, il Dirigente della Divisione Digitalizzazione delle Imprese e Analisi dei Settori produttivi del MiMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), incontrerà la componente studentesca di UniMol e degli Istituti superiori per dialogare su uno dei temi più caldi e delicati della politica e dell’economia del Paese.

L’incontro sarà coordinato dal prof. Giuliano Resce, docente di Economia politica dell’Università degli Studi del Molise.Gli Organi di Informazione sono invitati a partecipare