Al Savoia il concerto del Chaos String Quartet

Oggi, sabato 3 dicembre, alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, all’interno della sezione Giovani Emergenti, si svolgerà il concerto del Chaos String Quartet composto da Susanne Schäffer violino, Eszter Kruchió violino, Sara Marzadori viola e Bas Jongen violoncello. L’appuntamento rientra tra gli eventi promossi dal Cidim Comitato, il programma del favoloso quartetto d’archi spazia da Mozart, Shaw e Schumann.

Seguire un percorso libero da standard predefiniti, che trascenda ogni barriera e si spinga oltre ogni limite, questo il motto del Chaos string quartet, vincitore nel 2020 del Premio Internazionale Vittorio Rimbotti e recentemente secondo premio al prestigioso Bartòk World competition di Budapest. Il quartetto si è distinto come “The most convincing newcomer ensemble 2020” nell’ambito del 65esimo Chamber Music Campus della Jeunesse Musicales International e invitato ad esibirsi all’Heidelberger Streichquartettfest 2022.

Oltre a ricevere incoraggiamenti e idee musicali da un’ampia varietà di artisti come Clive Brown, Eberhard Feltz, Heime Müller, Hariolf Schlichtig, Enrico Bronzi, Hatto Beyerle, Rainer Schmidt e Oliver Wille, il Chaos Quartet quartetto si sta perfezionando con Johannes Meissl (Artis Quartet) a Vienna. Nel 2019 è stato selezionato per il prestigioso ECMAster (European Chamber Music Master) Programme: un programma di studio con curriculum personalizzato per valorizzarne le competenze artistiche in un contesto internazionale che spazia da Vienna a Oslo, a Parigi. Pur essendo un gruppo di recente formazione, si è già esibito in diversi Festival e stagioni quali il Ravenna Festival, gli amici della musica di Firenze e Bologna, Perugia Classica, il Beethoven Frühling Baden, lo Steirisches Kammermusikfestival, Isa Festival, Davos Festival. È inoltre inserito all’interno dell’interessante iniziativa delle Dimore del Quartetto. Nel novembre 2020 debuttano nel prestigioso Festival Wien Modern. Il Chaos String Quartet ha collaborato con musicisti quali Avri Levitan, Hyung-ki Joo e Christoph Zimper.

Il Programma

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quartetto N. 8 in fa maggiore KV 168



CAROLINE SHAW

Entr’acte



ROBERT SCHUMANN

Quartetto op. 41 n. 3