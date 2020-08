“Agosto in città”/ Felice: “La cosa più importante per la nostra città è l’essere riusciti con le giuste tempistiche a riproporre eventi culturali in presenza”

Verrà presentato lunedì mattina 10 agosto, alle ore 10.30, presso il Parco De Filippo al quartiere San Giovanni, il cartellone degli eventi di “Agosto in Città”, ideato dall’Amministrazione comunale di Campobasso che, anche in una situazione straordinaria come quella proposta dalla cosiddetta “estate Covid”, dopo aver dovuto tener conto insieme ad organizzatori e artisti delle problematiche legate alla sicurezza e alle norme da rispettare per gli eventi pubblici, ha preso a tessere una rete di iniziative da proporre per il pubblico cittadino proprio a partire dal 10 agosto.

“Credo che prim’ancora della specificità degli appuntamenti che andremo a presentare per questo mese di agosto, alcuni dei quali saranno delle vere novità per quanto riguarda le abitudini estive del pubblico campobassano, – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – la cosa più importante per la nostra città è essere giunti, con una graduale e attenta modulazione dei tempi e degli spazi, a ripensare alla possibilità di stare insieme divertendoci e condividendo in presenza, nel pieno rispetto delle regole stabilite dai diversi decreti legge in proposito, momenti culturali in grado di soddisfare le curiosità e le attese di tutti. La situazione che la nostra collettività si è ritrovata ad affrontare, anche dal punto di vista degli impegni artistici e culturali, ha stimolato un lavoro continuo e coordinato tra operatori culturali, artisti e Amministrazione, e da questa sinergia produttiva ha ripreso il via, dopo i lunghi mesi di lockdown, la programmazione di proposte consone alle tempistiche e alle modalità di fruizione richieste dalle nuove linee guida.

Da luglio abbiamo sperimentato un utilizzo a pieno regime, per gli eventi culturali, musicali e letterari in primo luogo, di villa De Capoa e successivamente del Castello Monforte. La verifica dell’applicabilità di determinate condizioni all’organizzazione di eventi anche in altre zone della città, ci ha permesso adesso di mettere a regime in sicurezza, nota da ritenere imprescindibile e fondamentale, un calendario di eventi per il mese di agosto che ridà alla città il gusto e il piacere di vivere la nostra realtà con un senso di comunità più chiaro e completo.”

Insieme all’assessore Paola Felice, nella conferenza stampa di lunedì 10 agosto, saranno presenti anche il presidente della Commissione Cultura, Nicola Giannatonio, e il presidente della Commissione Attività Produttive, Margherita Gravina.