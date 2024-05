A Campobasso arriva l’AFTER PARTY SBAM direttamente dal Jova Beach Party riprende a suonare

Durante il Jova Beach Party lo SBAM! Stage faceva vivere la festa già dal pomeriggio con un vero e proprio Sound System: le

giornate si aprivano con ritmi giamaicani e suoni incredibili sui quali divertirsi e lasciarsi trasportare dall’energia. Ebbene SBAM!

From Jova Beach Party questa estate sarà in tour e una delle tappe sarà in Molise: il 29 luglio nell’area eventi di Selva Piana a

Campobasso. Biglietti disponibili online su Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati dal 20 maggio.



Il collettivo aperto di dj nato durante il Jova Beach Party nei prossimi mesi girerà l’Italia portando con sé la musica dello SBAM! Stage dando vita a djset incredibili dal sound pazzesco, pronti a farci ballare insieme. Un momento di musica libera, di condivisione assoluta, di gioia completa.