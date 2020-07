A Busso l’ordinazione sacerdotale di don Davide Picciano

Il Vescovo della diocesi Campobasso -Bojano, mons. Bregantini e la diocesi tutta è lieta di annunciare alla comunità diocesana l’ordinazione sacerdotale di don Davide Picciano. Si svolgerà giovedì 16 luglio, alle ore 18.00, nella piazza di Busso. Prenderanno parte alla liturgia festosa la comunità di Busso, il clero diocesano, i compagni del Seminario regionale di Chieti e la sua famiglia tutta.

E’ un momento di grande festa per la cittadina di Busso , dato che Davide viene da questa realtà parrocchiale, guidata per oltre quarant’ anni dalla figura di don Giuliano Zingaro, che ha lasciato impresso nel cuore di questo giovane un anelito forte alla consacrazione sacerdotale. Proprio a don Giuliano va il primo ringraziamento di don Davide. Inoltre, don Davide viene dalla vivace e bella comunità scolastica del Liceo Classico Mario Pagano, dove ha vissuto, con brillanti risultati, tutto il suo iter formativo.

Anzi, per una simpatica coincidenza, proprio in questa scuola don Davide ha svolto il suo tirocinio per l’insegnamento della Religione nelle scuole. In particolare, don Davide ha vissuto la sua formazione verso il sacerdozio al Seminario a Chieti , guidato dal Rettore don Antonio D’Angelo, insieme con tutti i suoi compagni di cammino.

Nel suo iter, don Davide ha inoltre completato la sua formazione pastorale nelle parrocchie di Mater Ecclesiae, san Paolo e Gambatesa, ricavandone sempre grande concretezza di esperienza. E’ un giovane di 26 anni, che nel cuore dona la sua vita per il Vangelo di Gesù Cristo, nella forza di quella fede che oggi, in tempo di Covid, appare sempre più necessaria ed esemplare.