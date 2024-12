3ª edizione dell’Asta fotografica benefica “Scatto per te”

Una serata di arte e solidarietà per appassionati di fotografia, professionisti e filantropi!

Quest’anno l’asta benefica, organizzata dal Centro per la Fotografia “Vivian Maier” e in collaborazione con l’Associazione culturale “Sei Torri”, si svolgerà presso gli spazi moderni e accoglienti del Samnium Innovation Hub, messi a disposizione grazie alla sponsorizzazione di Dimensione.

La location, caratterizzata da ambienti ricchi di opere e dotata di un bar interno, offrirà ai partecipanti la possibilità di consumare bevande e snack prima e durante l’asta, rendendo l’esperienza ancora più confortevole e piacevole.

Le opere in asta, donate da fotografi locali, nazionali e internazionali, sosterranno l’attività dell’Associazione Italiana Leucemia – sezione di Campobasso e Isernia. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca su leucemia, linfomi e mielomi, e al supporto concreto delle famiglie colpite da queste malattie, aiutandole non solo nelle spese mediche, ma anche nelle difficoltà quotidiane legate alla malattia.

Gli autori: Antonioli Mara, Arteritano Pasquale, Ausili Tommaso, Barbiero Maurizio, Barbiero Nico, Bella Emmanuele, Cardone Paolo, Ciamarra Marinella, Coladangelo Simona, D’Agata Angelo, di Niro Simone, Di Pietro Silvia, Falda Giorgio, Fanzo Rosanna, Fidelbo Luca, Fonzo Carmen, Genovese Donato, Genovese Mara, Giancola Domenico, Grassi Mauro, Greco Paolo Emilio, Iarossi Maria, Laurelli Francesco, Libertucci Marco, Lombardi Antonio, Mancinelli Pierluigi, Mariano Emilia, Marinaro Carmine, Marinelli Eliana, Marinelli Ilaria, Mastrolonardo Silvano, Mignogna Antonio, Montella Andrea, Nucci Giuseppe, Pace Mario, Palmieri Massimo, Pasqualone Mino, Pellicanò Sara, Piano Gianna, Porfirio Stefano, Recchia Rossella, Rosa Giovanni, Ruggiero Costantino, Russo Fernando, Secchi Valeria, Setaro Annarita, Stabile Zaira, Terrigno Giuseppe, Verratti Pietro, Vitarelli Pierluigi.

La serata sarà condotta, come lo scorso anno, da Mino Pasqualone e Pasquale Arteritano, per garantire un’esperienza autentica e coinvolgente, completa di palette numerate e possibilità di rilanci. Sarà inoltre possibile acquistare le opere tramite bonifico istantaneo o POS, con la detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente sulle donazioni liberali in denaro.

Ingresso libero per tutti coloro che vorranno vivere un momento di condivisione artistica e filantropica.