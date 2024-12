Romanic@mente Donna, Tavola Rotonda a Campolieto

“Sei Unica”, inno al genio femminile, partendo dal titolo del nuovo saggio di papa Francesco, la Pastorale

del Turismo, Cultura, Famiglie e Ufficio Catechistico della Arcidiocesi di Campobasso – Bojano, in

collaborazione con il progetto Romanicamente in Cammino – Giubileo for All, presenta l’evento

“Romanic@mente donna”.



Un simposio al femminile che presenta il ruolo della donna nella Chiesa delle origini, il rapporto di Gesù

con le donne, passando per l’inviolabilità della donna nella famiglia, la filosofia della cura, la

presentazione di donne illustri nel Molise, fino a giungere alla conclusione: ogni donna è un capolavoro.

L’evento sarà ospitato dalla Parrocchia di Campolieto, e sarà l’occasione per una riflessione corale e

condivisa sul periodo storico e sociale attuale e sul ruolo della donna in ogni ambito.



Chiuderà l’evento Romanic@mente in Convivium , un momento conviviale con la ricerca della tradizione

in cucina.



Programma:

Ore 16,00 Visita guidata al centro storico e alla chiesa di San Michele Arcangelo



Ore 17,30 Tavola Rotonda, presso il Centro San Pio

Interventi:

Simonetta Tassinari, Scrittrice

Gabriella Di Rocco, Archeologa

Lucia Tirabassi, Pastorale della Famiglia

Emilia Di Biase, Ufficio catechistico

Francesca Valente, Pastorale Cultura

Mariateresa Di Lallo, Pastorale Turismo

coordina Angela Vitullo, Presidente Borgo della Lettura Montagano



Ore 19,30 Romanic@mente in Convivium -La tradizione del Barone ( offerta libera)