Ti racconto un libro Infanzia 2024/Laboratorio creativo e artistico a cura di Fuad Aziz

L’artista curdo, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, alla guida di un corso di formazione pensato per sviluppare e mettere in pratica le attività artistiche. L’iniziativa rientra nella programmazione di Ti racconto un libro Infanzia 2024, a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Arriva a Campobasso “Mani, Emozioni, Fantasia”, il laboratorio di Fuad Aziz, artista curdo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Nella due-giorni nel capoluogo molisano, Aziz incontrerà insegnanti, bibliotecari, studenti, operatori, educatori, atelieristi per condividere un percorso di formazione di attività creativa ed artistica, che ha già registrato il tutto esaurito in numerose città italiane e straniere.



L’attività formativa prevede la pratica condivisa in conduzione guidata, scambi di esperienze, esempi di buone pratiche messe in atto in scuole, biblioteche e librerie, esercitazioni laboratoriali, per poi approdare alla sperimentazione autonoma nei propri luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di acquisire esperienza nel campo delle attività creative, conoscere il mondo degli albi illustrati e lavorare in gruppo, al fine di consentire ad ogni partecipante di utilizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma nel proprio settore lavorativo.



Nel corso del laboratorio, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi sui vari aspetti della formazione artistica apprendendo tecniche diverse, dal collage alla pittura passando per la creazione con carta colorata, realizzando installazioni individuali e partecipando alla realizzazione di opere collettive di grande effetto. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla poesia come strumento di comunicazione straordinariamente efficace, anche attraverso la creazione di un libro, con l’utilizzo di varie tecniche, che contenga forme personali, particolari e creative, ispirate al pensiero scelto.



Il laboratorio fa parte della programmazione della ventiduesima edizione di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2024 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.



Il corso, che prevede un numero massimo di 25 partecipanti, si svolgerà mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nella Bibliomediateca comunale di Campobasso.

Fuad Aziz è nato ad Arbil, nel Kurdistan Iracheno. Fin da piccolo ha avuto dentro di sé la passione per l’arte. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Baghdad nel 1974, si diploma successivamente anche all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha scritto e illustrato tanti libri per l’infanzia e realizzato sculture presentate in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Lavora come formatore per insegnanti e operatori culturali di educazione all’immagine e di creazione di racconti illustrati. In particolare, si occupa della “cultura della fiaba”, intesa come importante strumento di comunicazione e scambio tra culture.



Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile inviare una mail a info@unionelettoritaliani.it, oppure contattare il numero 351 8585126.

Sul sito web www.unionelettoritaliani.it è già disponibile la scheda d’iscrizione.