Termoli/ Approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova IMU: PD e VotaXTE presentano emendamento

In questi giorni sono stati esaminate e discusse in Commissione Bilancio le proposte di approvazione dei regolamenti IMU e TARI e delle relative tariffe.

Con riferimento alla proposta di delibera di Consiglio avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova IMU, nella quale l’amministrazione comunale ha determinato le aliquote IMU nella misura massima consentita dalla legge, i Consiglieri Comunali PD e VotaxTe hanno protocollato un emendamento alla proposta stessa, con cui chiedono di applicare all’aliquota IMU, fissata per il contribuente, una riduzione del 20% per i soggetti passivi, obbligati al pagamento dell’IMU, che intendono effettuare il pagamento complessivo dell’imposta in unica soluzione o comunque dei suoi ratei mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Tale riduzione, resa possibile e prevista dall’art. 118 ter del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto rilancio), così come convertito con legge n. 77 del 17.07.2020, consentirebbe da un lato una riduzione cospicua per il cittadino contribuente e dall’altro una entrata sicura ed immediata per il Comune di Termoli.

Si auspica che l’intero Consiglio Comunale decida di votare a favore del predetto emendamento, così da offrire un ulteriore agevolazione in favore dei numerosi cittadini e contribuenti che, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sono alle prese ormai da mesi con una difficile e grave crisi economica.

Consiglieri PD e VotaXTe