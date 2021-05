È deceduto un ciclista di 69 anni, nel pomeriggio di ieri, dopo l’incidente avvenuto sulla Statale 16 in territorio di San Salvo, al confine con il Molise. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è stato investito da una macchina che procedeva in direzione di Vasto. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla .