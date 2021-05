Tra cosmo e campanile: fiabe, riti e poesia di Fossalto e del Molise, nuovo incontro organizzato da JustMO’

Dopo l’arrivo della “Pagliara Maje Maje” di Fossalto a Campobasso e l’incontro con la comunità nello Spazio Sfuso, che hanno dato il via alla grande al progetto, ecco un altro appuntamento speciale per chi segue POPMOlise_Festival sfuso del Molise popolare!

Domani una giornata dedicata a Fossalto e ai suoi abitanti: due appuntamenti per i più piccoli con il laboratorio “I fiori della Pagliara” per scoprire profumi, colori e usi dei fiori che decorano il Maje fossaltese e poi un incontro dal significato speciale per i fossaltesi e non solo.

“Tra cosmo e campanile: fiabe, riti e poesia di Fossalto e del Molise nell’opera di Eugenio e Alberto Mario Cirese” è il titolo dell’incontro organizzato da JustMO’ in collaborazione con il Comune di Fossalto, durante il quale sarà presentato il libro “Raccontami una storia. Fiabe, riti, narratori”.



I due antropologi Antonio Fanelli e Pietro Clemente dialogheranno di fiabe, di cultura popolare e ci racconteranno di Cirese padre e figlio, mentre Giuseppe Spedino Moffa suonerà i suoi migliori strumenti: voce, chitarra e zampogna.

L’evento si terrà il 26 maggio 2021 alle ore 18:00 e verrà trasmesso in diretta on-line sulla pagina Facebook di POPMolise e sul canale YouTube di JustMO’.