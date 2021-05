Settima tappa del Giro d’Italia a Termoli: ordinanza viabilità per venerdì 14 maggio

In occasione del passaggio della settima tappa nazionale del Giro d’Italia il comune di Termoli ha disposto misure di divieto stradale:

Venerdì 14 maggio sospesa la circolazione dalle 14 alle 18 su via Vespucci, via Colombo, via Milano, Piazza Garibaldi, Corso Umberto I, corso Nazionale, via Abruzzi, viale Trieste, via Molise e via Martiri della Resistenza.

Il divieto in via Martiri della Resistenza, via Molise, parcheggio del cimitero e statale 16 che vedrà la sospensione della circolazione dalle 5 alle 23 di venerdì 14 maggio.

Divieto di sosta con rimozione forzata di ogni veicolo dalle 7 alle 18 di venerdì 14 maggio su ambo i lati del percorso di gara e quindi di tutte le strade sopracitate.



Il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli non autorizzati varrà dalle 22 di giovedì 13 maggio alle 23 del 14 maggio in via Molise, via Martiri della Resistenza e la Statale 16. Inoltre dalle ore 18 di giovedì 13 maggio alle ore 22 di venerdì 14 maggio per tutta Piazza donatori di sangue e il parcheggio lato ferrovia di viale Trieste.



Dalle ore 21 di giovedì 13 maggio alle 19 di venerdì 14 maggio divieto di sosta con rimozione forzata anche su tutti e due i lati delle aree di parcheggio di via Olanda, via Montecarlo, via Maratona, via dello Stadio direzione piazza Olimpia fino allo stadio Cannarsa. Dalle ore 5 alle ore 23 di venerdì 14 maggio su un tratto di via Messico, un tratto di via Cile, via Argentina, via Stati Uniti, parcheggio del cimitero, area interessata di Piazza Garibaldi.



Infine divieto di sosta con rimozione forzata anche dalle ore 19 di giovedì 13 maggio alle ore 22 di venerdì 14 maggio per l’intera area del terminal autobus. Pertanto autobus e circolari avranno il capolinea in piazza Giovanni Paolo II in queste due giornate.