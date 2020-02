San Giacomo/ denunciato 36enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Controlli a tappeto da parte degli uomini dell’Arma nel basso Molise. I Carabinieri della Stazione di Termoli, a San Giacomo, hanno fermato e controllato un trentaseienne, molisano, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché materiale per il relativo confezionamento.

Dopo aver sottoposto a sequestro il materiale complessivamente rinvenuto, i militari hanno proceduto a deferire il trentaseienne all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.