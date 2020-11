Raccolta rifiuti: la Rieco Sud presenta nuovi mezzi elettrici. Roberti: obiettivo far diventare la città Eco-Friendly

Il mese di novembre si è aperto con un’importante novità per la città di Termoli, che entra a far parte del mondo dell’elettrico. Sabato 31 ottobre sono stati presentati in piazza Vittorio Veneto i nuovi veicoli elettrici della RiecoSud per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Termoli.

I nuovi mezzi Porter, al cento per cento elettrici a zero emissioni, sono adibiti alla pulizia e alla cura di strade, marciapiedi, aree verdi e cestini gettacarte. L’incremento della flotta aziendale prosegue dunque all’insegna di una raccolta rifiuti a basso impatto, pulita ed efficiente, nel miglior equilibrio tra necessità di servizio, sicurezza degli operatori, rispetto dell’ambiente (riducendo le emissioni inquinanti) e convivenza confortevole con la popolazione (limitando l’impatto sonoro delle attività di igiene urbana).

Il Sindaco Roberti spiega: “Uno degli obiettivi di questa Amministrazione è che Termoli diventi una città eco-friendly, amica dell’ambiente, con una riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Si parla molto di smart city in grado di migliorare la qualità della vita urbana attraverso attività che coinvolgono soprattutto i campi della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica. Per questo anche noi, come altre realtà urbane, ci stiamo attivando nell’implementazione di sistemi di raccolta differenziata con l’ausilio di mezzi a basso impatto ambientale”.

L’Assessore all’Ambiente Colaci prosegue: “Abbiamo svolto un grande lavoro di squadra con i vertici della RiecoSud per avviare un progetto di mobilità sostenibile per la tutela dell’ambiente e della cittadinanza che servirà da esempio virtuoso per tutto il territorio. Nonostante il periodo critico che tutto il mondo sta affrontando, noi continuiamo a lavorare step by step per mettere in campo soluzioni ecosostenibili e che promuovano la diffusione dei valori ambientali”.