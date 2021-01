Paura alla Momentive di Termoli per un pacco sospetto lanciato al cancello, falso allarme

Questa mattina pare che un’auto sia andata a finire, per sbaglio o volutamente contro i cancelli della Momentive di Termoli , e sia stato lanciato un pacco davanti l’ingresso della fabbrica. E’ stato attivato subito il protocollo di sicurezza, vista la pericolosità dei materiali presenti in fabbrica, con gli artificieri da Pescara per ispezionare ed eventualmente intervenire sul pacco lanciato. Sul posto anche la Polizia con il vicequestore Maria Concetta Piccitto e i Vigili del fuoco di Termoli.

La busta lanciata alla fine si è rivelato un falso allarme, infatti conteneva una bottiglia di plastica, un libro, un coltello da cucina ed un vassoio. Indagini in corso per identificare l’uomo che ha compiuto il gesto.