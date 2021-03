Questa mattina una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata in mare Adriatico centrale a largo delle Isole Tremiti ad una profondità di 10 chilometri. Anche questa mattina in zona costiera, soprattutto a Termoli la scossa è stata avvertita, ma non sono stati registrati danni.

Da sabato pomeriggio, sono oltre 100 le scosse registrate dai sismografi, quella della mattinata odierna, di maggiore entità è stata avvertita.