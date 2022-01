Coronavirus/ Mappa Ecdc, anche il Molise passa in rosso scuro

La mappa dell’Ecdc, Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, è un sistema di controllo internazionale sul contagio da coronavirus in Europa che usa paramentri propri e scientifici. L’ultimo aggiornamento dice che Italia è tutta in rosso scuro tranne la Sardegna che resta in rosso come nei dati della scorsa settimana.

Passano quindi dal rosso al rosso scuro (tonalità che determina il massimo rischio contagi secondo l’Ecdc) Molise, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata e Puglia.

Anche il resto d’Europa in rosso o rosso scuro ad eccezione della Romania.

