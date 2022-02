Guglionesi/ Sventato furto di un trattore con escavatore grazie al pronto intervento della polizia

Il tentativo malavitoso per fortuna è stato sventato grazie al provvidenziale intervento degli agenti del commissariato di Termoli, oltre che alla pronta segnalazione del fatto da parte di alcuni residenti. E’ accaduto nelle campagne di Guglionesi dove dei ladri hanno cercato di portare via un grosso trattore agricolo ed un mini escavatore.

Ricevuta la segnalazione una volante della polizia ha immediatamente intercettato i ladri che, braccati, sono stati costretti ad abbandonare il trattore ed il resto della refurtiva per darsi alla fuga.

Una volta sventato il furto, il trattore e gli altri mezzi agricoli sono stati restituiti al proprietario. Sono in corso le indagini della polizia per individuare gli autori del reato. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per gli opportuni rilievi.

foto di repertorio