Ferragosto termolese: emanata ordinanza sulla viabilità

In vista degli eventi che caratterizzeranno il ferragosto nella cittadina adriatica, è stata emanata la ordinanza N. 262 del 09-08-2024, in merito alla viabilità cittadina:

Il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) dei veicoli dalle ore 16.00 a fine manifestazione nelle seguenti vie:

Ø via C. Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco);

Ø via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via C. Colombo;

Ø via Magellano dall’intersezione con via N. Mascilongo all’intersezione con via C. Colombo;

Ø via Roma dall’intersezione con c/so F.lli Brigida all’intersezione con via Regina M. di Savoia;

Il divieto di circolazione dei veicoli (rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16/12/1992 n. 495)dalle ore 16.00 a fine

manifestazione nelle seguenti vie:

Ø via C. Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco) in entrambi i sensi di marcia;

Ferma restando l’attuazione di quanto previsto con le ordinanze n.rr 112/2024 e 115/2024 dalle ore 20.00 a fine manifestazione, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e dei dimoranti nelle zone interdette alla circolazione diretti alle proprietà private laterali di rimessaggio, dei veicoli di polizia, emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate, la circolazione stradale sarà regolamentata come segue:

il traffico veicolare percorrente via Oliviero sarà deviato all’altezza di Sannitica in direzione via M. Milano;

Ø il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via N. Mascilongo;

Ø il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona;

Ø il traffico veicolare percorrente corso F.lli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all’altezza di corso Umberto I°, eventuali veicoli in sosta nel tratto interessato saranno deviati all’altezza di via Frentana

Ø il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III° in direzione via C. del Croix, sarà deviato in direzione c/so Nazionale – via Abruzzi – via Dante – viale Trieste;

Ø il traffico veicolare precorrente la rotatoria di viale Marinai D’Italia, sarà deviato in direzione via Corsica/ via Rio Vivo;

Ø il traffico veicolare percorrente via Corsica in direzione via Abruzzi sarà deviato in direzione via M. della Resistenza – via del Molinello;

Ø il traffico veicolare percorrente via Lucania in direzione viale Trieste – via Abruzzi sarà deviato in direzione viale Trieste – via Molise;

Ø il traffico veicolare percorrente via Molise in direzione viale Trieste – via Abruzzi sarà deviato in direzione via Duca degli Abruzzi – via dello Sport;

Ø il traffico veicolare percorrente viale Trieste in direzione via Duca degli Abruzzi sarà deviato in direzione via dello Sport;

Ø il traffico veicolare percorrente via del Mare in direzione via C. Colombo sarà deviato in via Vespucci;

Ø il traffico veicolare percorrente via Vespucci in direzione via C. Colombo sarà deviato in via del Mare:

In caso di ulteriori necessità si provvederà a deviare il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III° in direzione via C. del Croix, in direzione stazione;

Ø il divieto di circolazione veicolare rafforzativo della regolamentazione vigente e pedonale dalle ore 8.00 a fine manifestazione nel camminamento inferiore alle mura del Castello Svevo e del Borgo Antico, Piè di Castello – (passeggiata dei trabucchi);

Ø il divieto di circolazione veicolare rafforzativo della regolamentazione vigente e pedonale dalle ore 23.00 a fine manifestazione, nonché il divieto di affacciarsi alle finestre o intrattenersi nelle corti scoperte degli immobili delle abitazioni ricadenti nel tratto di via Federico II° di Svevia interessato, durante l’incendio del Castello e i fuochi pirotecnici; dalle ore 23.00 a fine manifestazione, in tutta l’area interessata dalle restrizioni alla circolazione e alla sosta di ogni categoria di veicoli si farà eccezione per i veicoli di polizia, emergenza e soccorso;

Ø eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada;

Ø la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite.

Inoltre