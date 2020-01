Sporting Venafro, il 2020 inizia con la sfida di Coppa Italia contro i Leoni Acerra

Dopo la lunga sosta natalizia si torna a lottare sul campo del PalaPedemontana. Sabato 11 gennaio alle ore 16,00 prenderà il via la prima sfida del 2020, che vedrà la squadra di mister Matticoli affrontare i Leoni Acerra, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. “Abbiamo lavorato tanto in queste vacanze – spiega mister Matticoli alla vigilia – c’era bisogno di ricaricarsi a livello mentale, ricompattarsi a livello genarle e ritrovare un po’ di serenità. Il mese di dicembre è stato pesante dal punto di vista dei risultati, adesso dobbiamo ritrovare la quadra e, al di là di qualche acciacco di stagione, posso dire che in queste due settimane ci siamo allenati bene. È importante per noi tornare a giocare – continua il tecnico bianconero – anche perché arriviamo da tre sconfitte in campionato e una in coppa e abbiamo tanta voglia di rifarci”. Intanto il mercato dicembrino ha portato nuovi rinforzi in rosa con l’inserimento di Lucio Gonzales, giocatore importante e di grandi qualità tecniche pronto a dare il proprio contributo alla causa. “Con il suo arrivo – le parole di Matticoli – stiamo cercando nuovi equilibri in squadra, sia per ottimizzare il suo inserimento che per sfruttare le caratteristiche degli altri ragazzi che abbiamo in organico”. Nessun dubbio sull’obiettivo da raggiungere in questa sfida contro i campani: “Sabato scendiamo in campo con l’intenzione di ritornare a vincere – chiosa il mister – il risultato deve essere raggiunto per riportare entusiasmo e morale. Ci serve la vittoria per uscire da questo brutto periodo. La Coppa Italia, si sa, è una competizione se rispetto al campionato, troviamo un a squadra che prima della sosta di campionato ha visto l’allenatore dimettersi quindi anche loro hanno le giuste motivazioni per fare una bella partita. Siamo coscienti che sarà una sfida molto dura, loro sono una formazione molto rognosa e battagliera quindi dovremmo essere sullo stesso livello di agonismo per poter portare a casa la vittoria”.