La ditta E-distribuzione con sede in Campobasso, ha necessità di effettuare lavori di scavo in mini trincea per potenziamento linea BT i e che per tali lavori dalle ore 7,00 del giorno 10/01/2020 dalle ore 00,00 del giorno 31/01/2020 si dispone il senso unico alternato, regolato da semafori mobili lungo Via IV novembre dall’incrocio con Via Piave all’ altezza dell’ ex Comando VV.FF. lato sinistro in direzione Termoli.