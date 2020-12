Sport/ A gennaio il corso per “Covid Manager in ambito sportivo”

La difficile situazione che lo sport italiano è costretto a vivere dallo scorso mese di Marzo u.s. a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, ha cambiato la modalità di operare negli ambienti sportivi, da parte delle Federazioni, degli Enti di Promozione, delle Discipline Associate e della Associazioni Benemerite, nell’ambito dell’organizzazione dei Campionati, dei Tornei, delle gare e degli eventi per la promozione dello sport sul territorio.

Il Comitato Regionale Molise delle PGS – Polisportive Giovanili Salesiane -, intende organizzare, nel prossimo mese di Gennaio, un corso informativo denominato “Covid Manager in ambito sportivo” per fornire, ai partecipanti, le principali nozioni su una figura che dovrà inevitabilmente entrare a far parte dell’organigramma delle società, nei prossimi mesi.

Hanno aderito all’iniziativa i Comitati Regionali della Federazione Italiana Rugby, della Federazione Italiana Tennis, della Federazione Italiana Atletica Leggera, della Federazione Italiana Scherma, della Federazione Italiana Pesistica, della Federazione Italiana Badminton, della Federazione Italiana Danza Sportiva dando così un forte segnale di collaborazione tra organismi sportivi, che in questo particolare momento, rappresenta una grande iniezione di unità d’intenti per una ripartenza, che tutti auspicano possa avvenire in breve tempo.

Il Corso, gratuito, è rivolto ai dirigenti, tecnici e tesserati delle FSN/EPS/DA/AB che svolgono attività’ sportiva nel territorio della Regione Molise.

Il Comitato Regionale Molise PGS si avvarrà della consulenza di professionisti del settore della Medicina, della Prevenzione del rischio, del Legale, della Comunicazione, della Psicologia che nel corso dei vari moduli, illustreranno i principali aspetti delle funzioni della figura del Referente Covid.

Una occasione, dunque, che il corso potrà offrire per accrescere le informazioni per la prevenzione dei contagi negli ambienti sportivi tra gli atleti, con l’attuazione di tutte le normative vigenti emanate dagli Organismi Sanitari e Regionali.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo mail: [email protected]