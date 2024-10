Serie C, Girone B: Ternana – Campobasso finisce 0-0

Ternana

Vannucchi, Tito, Corradini, Loiacono, De Boer, Casasola, Capuano, Romeo, Cicerelli, Curcio, Cianci.

All Abate.

Campobasso

Forte F, Celesia, Pierno, Morelli, Benassai, Mondonico, Forte R, Prezioso, Di Nardo, Bigonzoni, Pellitteri.

All Braglia.

Arbitro: Vingo di Pisa. Spettatori circa 5000 di cui 296 venuti da Campobasso.

Ammonito al 42 Braglia per proteste.

Nel Campobasso, mancano due giocatori D’ Angelo e Di Stefano per infortunio. Al 5′, azione dei locali ma Forte F blocca la palla. Al 15′, ci provano gli ospiti, oggi in maglia bianca ma la sfera finisce fuori. Al 20′, Di Nardo tutto solo ma la palla finisce fuori,.

Bella partita dei rossoblu , timorosa la Ternana che non si aspettava una squadra votata all’ attacco.

Al 25, azione dei locali ma la difesa rossoblu fa buona guardia. Al 35, Di Nardo, anche oggi uno dei migliori, tira ma Vannucchi blocca la palla. Al 42, Cianci viene pescato in fuorigioco , Braglia protesta per un fallo e l’arbitro lo ammonisce. Finisce cosi, la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo, al 50, esce Prezioso ed entra Baldassin , per gli ospiti. Al 60, azione dei molisani ma la difesa rossoverde riesce a respingere la minaccia. Al 78, Di Nardo solo col portiere di casa ma si fa anticipare. Al 85, tiro di Benassai ma Vannucchi para. Finisce cosi, la partita , i rossoblu avrebbero meritato la vittoria ma va bene cosi, Terni e’ un campo difficile dove poche squadre faranno risultato.

Arnaldo Angiolillo