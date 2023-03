Serata inaugurale a La Molisana Arena per la Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 di basket femminile

La Molisana Arena ha ospitato questa sera il primo atto della Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 di basket femminile con un evento inaugurale ufficiale in attesa di quelle che saranno poi le sfide vere e proprie previste tra giovedì (quarti di finale), venerdì (semifinali) e sabato (finalissima).

A condurre la serata la giornalista Michaela Marcaccio alla presenza delle rappresentanze di tutte e otto le squadre qualificate e con un parterre in cui erano presenti autorità istituzionali, sportive, civili e militari.

Non sono mancati gli intermezzi di spettacolo con anche l’intervista all’iraniana Sanam Shirvani, arbitro di calcio impegnato nel lanciare un messaggio di forte vicinanza per le donne impegnate nella rivoluzione nel proprio paese

“Lo spettacolo che la Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 di basket femminile porta a Campobasso ha connotazioni tecniche elevate sul parquet e momenti di più ampio respiro, ugualmente importanti, che coinvolgeranno tutta la nostra città – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presente all’evento insieme all’assessore alle attività sportive, Luca Praitano – e che certo ci permetteranno di esprimere gioiosamente il nostro tifo per le nostre beniamine della Magnolia sempre, però, in un’ottica di fondamentale rispetto verso tutte le squadre che sono chiamate a giocarsi questo importante trofeo qui in Molise.

Otto squadre – ha sottolineato il sindaco di Campobasso – che la nostra comunità saprà accogliere e vivere come parte imprescindibile di un gioco e di uno sport che ci permette di confrontarci con gli altri, innanzitutto per scoprirci a vicenda, per conoscerci meglio e così crescere individualmente e come gruppo, tutte cose importanti quanto e forse più di una singola vittoria.”