Regionali/Esposito: Comune come trampolino di lancio? Gravina chiarisca le sue reali intenzioni

“Si fa un gran parlare sui media della possibile candidatura, in quota centrosinistra, alla presidenza della Regione da parte del Sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Ipotesi che è stata smentita e rilanciata più volte negli ultmi tempi, in un circolo mediatico vizioso che serve soprattutto a testare le reazioni dell’opinione pubblica in vista del voto di fine giugno.

Non entro nel merito della questione, anche se i ‘meriti’ politici per giustificare le eventuali ambizioni del diretto interessato sarebbero onestamente davvero ben pochi (periferie nel degrado, centro svuotato e commercio campobassano in ginocchio), ma voglio soffermarmi sul metodo: un Sindaco non può abbandonare così il suo incarico in corsa, trattando il Capoluogo di regione come un mero trampolino di lancio per traguardi politici personali. Campobasso deve essere considerata una priorità, che merita attenzione e rispetto.

Gravina chiarisca una volta per tutte, davanti ai cittadini che rappresenta, in modo chiaro, trasparente e inequivocabile le sue reali intenzioni”.

#campobassomeritadi+