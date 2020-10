Rally del Molise/ Buona prova di Iacampo – Cipriani

Una partenza a prova di bomba.

Ci ha sempre abituati a vedere miglioramenti crescenti speciale dopo speciale, ma questo Rally del Molise l’ha preso davvero di petto e se ne sono accorti proprio tutti! Terza sul primo passaggio, quarta classificata di gruppo sulla seconda ps.

Seconda sulla terza, il primo passaggio di Castelpetroso 5’33.8 il suo tempo, a poco più di un decimo dal leader Pisacane. Terza sulla quarta prova e terza sulla quinta. Al rientro per la seconda assistenza solo applausi per Martina Iacampo, navigata da Fabiano Cipriani, che ha letto questa 25^ edizione del Molise davvero con occhi giusti. Ottime scelte di assetto e gomme, ottima grinta e tanta determinazione l’hanno vista stra-gareggiare in una classe, quella dell’ R2/b, davvero gremita di big e piloti da piede pesante. Famiglia Di Iorio entusiasta per la propria portacolori di Acqua Molisia e Stappi, che ha dato grande spettacolo sulle prove cronometrate del rally delle due province.

E poi la beffa: tardo pomeriggio, all’imbrunire, sulla bella ma maledetta prova di Bosco Macera, un errore in una sinistra 5 le fa perdere il controllo della vettura che stenta a ripartire dopo insistenti tentativi. Nulla di grave per fortuna, la macchina di Fg Racing esce immune dal testacoda, ma l’equipaggio perde quasi 3′ sulla classifica finale definitiva. La portacolori della Molise Racing porta cmq a casa il primo posto della classifica femminile lasciando alle sue spalle gli altri 3 equipaggi rosa al via. Chiude quinta di gruppo: 43’23 il tempo di Pisacane Falasca, che chiudono primi, 47’40 il suo. 2’48 il distacco. Chissà magari per la prossima gara ricomincerà proprio da qui…da quei quasi tre minuti che ci avrebbero fatto leggere un’altra classifica…chi può dirlo!

Per certo resta la soddisfazione, grande, di aver concluso per la terza volta consecutiva il rally di casa, quello che passa a pochi metri da casa sua, oltre naturalmente all’immensa soddisfazione d’aver trovato grande spazio in una manifestazione tanto selettiva e dalle speciali tanto belle quanto insidiose.

Molise Racing