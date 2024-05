Nuoto/ H2O Sport, nei tricolori giovanili di nuoto paralimpico Gaia Verardi conquista due medaglie d’oro

L’H2O Sport raccoglie grandi risultati anche nel nuoto paralimpico. E’ Gaia Verardi a portare due medaglie d’oro nel paniere della società biancorossa del presidente Tucci in occasione dei Campionati Italiani Giovanili di Fabriano. L’atleta che lavora costantemente per crescere e migliorare seguita in maniera attenta dal suo tecnico Fabrizio Cinquina, nelle Marche ha raccolto i frutti di duri allenamenti. Verardi è salita sul gradino più alto del podio nella gara dei 50 dorso coperti con il crono di 44”64 e nei 50 rana completati in 50”94. Grazie a questi ottimi piazzamenti la Verardi ha portato la sua società di appartenenza all’undicesimo posto nella speciale classifica riservata ai team sui 52 ai nastri di partenza. Oltre alle due medaglie del metallo più pregiato, la Verardi è stata anche la migliore nuotatrice femminile della competizione tricolore nella categoria esordienti a coronanento di una stagione da incorniciare per l’atleta biancorossa che ha già stabilito quet’anno diversi records italiani di categoria: nei 200 stile libero, nei 100 farfalla, nei 200 dorso e nei50 rana.

Visibilmente soddisfatta Gaia Verardi: ” Sono contenta di aver raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefìssata. Sono grata al il mio allenatore Fabrizio Cinquina che ha sempre creduto in me, alla mia società l’H2O Sport e a tutti i responsabili della FINP e del CIP che mi hanno fatto scoprire questo mondo meraviglioso.”

“Siamo felici e orgogliosi di come è andata – argomenta il presidente dell’H2O Sport Massimo Tucci – Gaia ha ottenuto due risultati straordinari frutto di lavoro, passione e sacrificio. Come società siamo certi che le soddisfazioni e i risultati di spessore non sono finiti qui per un’atleta che lavora con grande determinazione per arrivare sempre più in alto. Faccio i complimenti a tutti i nostri tecnici FINP Fabrizio Cinquina, Walter Coccia e Tiziana Ialacci che stanno in poco tempo stanno costruendo un gran bel team paralimpico”.