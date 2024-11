Memorial ‘Tato Barbieri’, gli amici della pallamano di nuovo in campo a dieci anni dalla sua scomparsa

La pallamano è tornata protagonista per una domenica a Campobasso. L’occasione è stato il decennale della scomparsa di Carlo ‘Tato’ Barbieri celebrato alla presenza della sorella Valentina con la figlia Giulia, dei dirigenti della società Pallamano Campobasso, il dottor Rino Pascalucci e Carlo D’Angelo. Gli amici hanno voluto ricordarlo e onorarlo con una sfida amichevole che si è disputata al Palaunimol. In campo anche una rappresentativa della società Sannio Benevento (organizzata da Luca Luciani), avversaria storica ai tempi d’oro della disciplina nel capoluogo di regione.

E’ stata una giornata ricca di emozioni e splendide sensazioni con i campo tanti elementi che hanno contribuito a scrivere pagine della disciplina in regione ai tempi della serie B. La selezione di vecchie glorie rossoblù ha visto scendere in campo Maurizio Rivellino, Giacomo Chiocchio (capitano della serie B), Massimiliano Nugnes, i fratelli, Juse e Giovanni Coco, Nico Perrella, Marco Esposito, Dario Mastropietro. Presente alla mattinata anche Vincenzo D’Angelo, presidente del Coni Molise e protagonista nella formazione che ha partecipato alla serie B.

Una mattinata che ha riportato i presenti indietro nel tempo, nel bellissimo ricordo di un grande amico. La giornata si è aperta con un omaggio floreale consegnato alla sorella di Carlo Barbieri, Valentina, poi si è scesi in campo per la sfida che ha regalato spettacolo e belle emozioni con gesti tecnici di livello. Chiuso il primo incontro tra la formazione di Benevento e le vecchie glorie rossoblù le due squadre hanno dato vita ad un altro incontro a ranghi misti. Al termine abbracci e sorrisi con la promessa di rivedersi anche negli anni a venire per tenere vivo il ricordo di Tato Barbieri.