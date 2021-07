Lega Pro: Rossetti rinnova il contratto con il Campobasso Calcio

Anche Mattia Rossetti, rinnova con i rossoblu,

contratto biennale per il giocatore campanoautore di 5 reti nello scorso torneo. Adesso,i dirigenti rossoblu, stanno cercando di convincereCogliati, il bomber rossoblu non ha ancora decisose restare , intanto c’e’ un forcing su di lui nper farlofirmare. Niente, da fare , per Esposito le speranze che il

giocatore resti sono molto poche ma anche qui i dirigentistanno provando a convincerlo ma sembra molto difficileche resti anche perche’ ci sono societa’ che farebbero carte falseper accappararsi uno dei migliori giocatori della serieD.Arnaldo Angiolillo