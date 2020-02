Fine settimana positivo per la formazione femminile della Chaminade Campobasso vittoriosa in casa del Castello Matese. Le rossoblù hanno offerto una buona prestazione, se la prima frazione di gioco è terminata 4-0, nella ripresa inevitabile la reazione delle padrone di casa che hanno riaperto il match arrivando fino al 4-3. Gara in salita per capitan Mastropaolo e socie, brave a mantenere la concentrazione e a capitalizzare al meglio le azioni offensive create chiedendo i giochi sul 6-3.

Le Lady Chami hanno raggiunto quota 10 in graduatoria un successo che fa morale e avvicina il quintetto del capoluogo verso le zone alte. È ripresa la Settimana di allenamento, mister Marsella e le sue giocatrici sono già al Pala Sturzo per preparare i prossimi impegni.

Si apre un mese di Marzo ricco d’imoegni con tre gare in sette giorni: sabato alle ore 18:00 al Pala Selvapiana arriva l’Aesernia Roccasicura, mercoledì 4 la trasferta di Venafro per recuperare l’undicesima giornata, l’8 marzo il derby di ritorno in casa del CLN CUS Molise, prima della turno di sosta previsto dal calendario.