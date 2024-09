La Molisana Magnolia Campobasso / Happening coi tifosi per entrare nella stagione

L’allenamento a porte aperte ed il successivo happening nell’atrio dell’Arena hanno cementato la grande sintesi

Sorrisi, entusiasmo, spensieratezza e tanta voglia di proiettarsi al meglio su quello che sarà. La Molisana

Magnolia Campobasso si è ‘sintetizzata’ appieno con i propri tifosi in un martedì pomeriggio dedicato tutto a

loro.

ALLENAMENTO INCLUSIVO Con i fedelissimi e tanti curiosi seduti in tribuna ad osservare il gruppo le rossoblù

hanno iniziato la preparazione, in una settimana di lavoro che porterà sino ai due test in successione di venerdì e

sabato al Taliercio di Venezia in casa della Reyer tricolore, forti degli sguardi e dell’incitamento dei propri sostenitori

che hanno osservato con grande attenzione e, in tanti casi, in religioso silenzio il lavoro dei #fioridacciaio.

ONE BY ONE Poi, di fronte a tutti gli appassionati radunati nel foyer dell’Arena, c’è stata una prima presentazione del

gruppo squadra, dello staff tecnico e delle figure a stretto contatto con il roster rossoblù (in settimana, al giovedì, è

prevista un’altra occasione di ‘contatto’ presso uno degli sponsor del team).

Per tutti applausi ed incitamenti mentre lo speaker Mario Faraone, con il suo consueto e coinvolgente entusiasmo,

snocciolava dettagli e riferimenti sui protagonisti del team.

Poi, spazio alle dichiarazioni di inizio stagione, con ‘tribuna’ per la presidente Antonella Palmieri, per il coach Mimmo

Sabatelli, l’assistant coach Giustino Altobelli, il player development coach Alessandra Formica, il preparatore fisico

Walter Brandoni, il capitano Stefania Trimboli, Sara Madera e Martina Kacerik.

Tra gli altri, coach Sabatelli ha sottolineato con orgoglio come la triade in rosa al vertice (la presidente Palmieri, la vice

Cavaliere e la direttrice generale Ferro) lo abbiano ancora una volta accontentato in tutte le richieste omaggiandolo

ulteriormente dell’impegno di EuroCup. Madera ha svelato le sue emozioni di essere in città e la piacevole

consapevolezza del grande affetto ricevuto dai tifosi.

Poi spazio alle foto, alla foto con anche i tifosi coinvolti e ad un piccolo party tra selfie, sorrisi e anche balli con le due

sudamericane del gruppo – Quiñonez e Moscarella – trascinatrici.