Fise Molise – Nuovi operatori ludici nel mondo equestre in Molise, concluso il corso di formazione

“Sono molto soddisfatta della partecipazione al Corso di formazione Unità didattica 1 per Operatore Ludico, organizzato dalla Fise Molise, che si è concluso ieri 10 settembre e al quale hanno partecipato anche giovanissimi cavalieri e amazzoni”. Così Laura Praitano, presidente delegata Fise Molise, commenta la chiusura del corso di formazione partito lo scorso 26 agosto presso le scuole ASD Campobasso Equitazione e ASD C.I. Cassandra Equitazione, strutturato in 8 ore di lezione al giorno, divise tra aula e pratica sul campo, con la psicologa Elena Montorsi, l’esperta ludica Fiona Mary Hollys, il tecnico equestre Antonio Bove e la veterinaria Laura Stifano.

Anche psicologia e veterinaria tra le materie affrontate durante il corso per 8 cavalieri e amazzoni di età compresa tra i 16 e i 50 anni. “Un primo mattoncino”, spiega Praitano, “che darà ora ai partecipanti il titolo di operatore ludico, consentendo loro di mettere in sella i principianti, supportare i pony club, affiancare gli istruttori federali e promuovere l’attività equestre”.

“È un primo passo importante, un corso molto utile e interessante per chi vuole intraprendere il percorso da istruttore” dichiara Niccolò Miceli Palladino, giovane cavaliere molisano della scuola Cassandra Equitazione.

“La passione per il mondo equestre e la possibilità di poter lavorare con i bambini accompagnandoli nelle loro prime esperienze con il pony o con il cavallo mi ha spinta a partecipare a questo corso”, racconta Vanessa Di Palma della Ippoform Campobasso Equitazione. “Ho trovato particolarmente utile e interessante le lezioni di ludico che preparano a seguire i principianti nelle prime attività equestri, non solo per la parte prettamente tecnica, ma anche per quella educativa e sociale”.