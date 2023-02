H2O Sport, appuntamento tricolore per Cappellone e Francescone nel nuoto sincronizzato

Appuntamento tricolore per Vanessa Cappellone e Michela Francescone, atlete dell’H2O Sport Histonium impegnate nel campionato italiano assoluto di nuoto sincronizzato. Le due portacolori della società biancorossa, che lavorano con grande entusiasmo e passione nella piscina di Vasto, saranno di scena a Riccione dove, seguite dalle due allenatrici, Manuela Simenoni e Francesca Di Chiacchio, cercheranno di portare a casa il miglior risultato possibile. “E’ un grande appuntamento per il quale abbiamo lavorato con la giusta intensità – spiegano le due allenatrici alla vigilia della partenza per Riccione – esserci è già qualcosa di importante, noi proveremo a fare qualcosa di più inseguendo un risultato importante che ripagherebbe i nostri sacrifici e quelli delle ragazze oltre a dare lustro alla società H2O Sport Histonium. Vogliamo ringraziare il presidente Tucci e tutto il team per la fiducia riposta in noi e nel nostro lavoro, con la speranza di riuscire ad arricchire ulteriormente la già ricca bacheca del sodalizio biancorosso”.