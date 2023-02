Chaminade – Aesernia : 13-1, gara senza storia

CHAMINADE – AESERNIA (7-1) 13-1

CHAMINADE: Di Camillo, Ferrigni, Massa, Toscano, Pascaale, Bozza, Vaino, Pontico, Gallo, Salvatore, Polo. Allenatore: Cavaliere

AESERNIA: Calabrese, Lombardozzi, Burgio, Di Sandro, Tortola, Di Giandomenico, Sacco, Mastronardi. Allenatore: Fornaro

Arbitri: Battista e Vella sez. di Campobasso

Reti: 5′ Marro (CCB) , 8’Gallo(1T) – 10′ (2T ) (CCB), 9’Vaino (CCB), 17′ Massa (1T )-18′(2T ) (CCB), 18′ -21’Pontico (CCB), 28′ Salvatore (CCB) , 29 Tortola (A) , 8′ (2T)Pascale (CCB) , 14′ 22′ 32′(2T) Toscano (CCB)

Note: amm. Gallo (CCB), amm. Sacco (A), espulso Calabrese (A), espulso Di Giandomenico (CCB)

Gara senza storie quella andata in scena alla palestra Sturzo la Chaminade ha ospitato e superato 13-1 l’Aesernia che continua a chiudere la classifica. Per i rossoblù tra gli uomini di movimento manca il goal solo per Bozza. Vittoria dedicata a Flavio Di Nonno che sette giorni fa nella gara contro il Venafro si è fratturato il polso.

Cronaca: In avvio di match gran destro di Marro che si infrange sul palo, la sfera termina sulla schiena di Calabrese ma non entra. Questo il preludio al goal per il numero 7 dei rossoblù. Marto si intende bene con Salvatore, piatto destro sul secondo palo per il vantaggio della Chaminade. Vaino ruba palla a Di Sandro serve Gallo che raddoppia. Un giro di lancette più tardi i due giocatori si scambiano il favore con capitan Vaino che a Calabrese battuto realizza il 3-0. L’Aesernia si fa vedere a metà tempo: Sacco serve Tortola ma non aggancia bene la sfera, l’azione termina sul fondo. La Chaminade sfrutta al meglio le occasioni create: prima Massa su assist di Pontico di punta fa il 4-0; sull’azione seguente Pontico si accentra e fa partire una conclusione centrale che vale il 5-0. Bozza si procura un calcio di punizione poco fuori dall’area, Pontico direttamente su palla inattiva realizza una doppietta. Sul finire di primo tempo si chiude bene l’azione corale di prima tra Vaino- Marro.

– Salvatore, anche il numero 11 dei rossoblù va tra i marcatori di giornata. Prima dell’intervallo arriva la rete dell’ Aesernia: Sacco vede Tortola che a porta vuota realizza il 7-1 che manda le squadre al riposo. In avvio di secondo tempo errore di Marro sulla battuta di una punizione che innesca il contropiede di Tortola, due contro uno dei biancocelesti la conclusione di Sacco viene murata in uscita da Polo. Il duo Cavaliere -Pasqualone ha concesso un tempo a testa ai di portieri Di Camillo e Polo. Palla filtrante di Marro per Pascale, sinistro che vale l’ottava rete per i rossoblù. Doppietta anche per Gallo, azione solitaria per lui con la sfera che si insacca sotto la traversa (9-1 il parziale). La gara si mette ulteriormente in salita per l’Aesernia quando al quattordicesimo l’arbitro Battista di Campobasso espelle Calabrese per fallo su Pontico. Biancocelesti senza portiere di riserva, tra i pali Di Giandomenico. Rigore per i rossoblù che Toscano trasforma. Doppietta anche per Massa da posizione molto defilata sulla destra per l’11-1. Angolo di Toscano per il piatto destro di Ferrigni che vale il 12-1. Sesto fallo di Tortola dell’Aesernia. Bozza sul dischetto, Di Giandomenico indovina la traiettoria e devia in angolo. I biancocelesti provano il gioca a cinque.Polo recupera palla e prova ad andare anche lui nel tabellino dei marcatori, Di Giandomenico interviene fuori area con la mano ed è rosso per lui. Tiro libero di Toscano parato da Tortola. Proprio sul triplice fischio annotiamo la rete di Toscano che sancisce il finale di 13-1 per la Chaminade.

Sabato prossima ancora alla Palestra Sturzo per il derby contro lo Sporting Campobasso.