H2O Sport, a Vasto ottimi risultati nella seconda tappa della Coppa Los Angeles – Sofia Silvaroli stacca il pass per gli italiani nei 100 rana

Nella seconda tappa della Coppa Los Angeles l’H 2 O Sport fa incetta di medaglie e ottimi riscontri cronometrici a Vasto. I ragazzi guidati dagli allenatori Michele Mucci, Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo si sono fatti valere mettendo in mostra tutte le loro qualità.

Nel settore femminile, Sofia Silvaroli ( nella foto)si è distinta come protagonista assoluta della manifestazione, conquistando vittorie nei 100 rana con un’eccellente prestazione cronometrica di 1’10”78, che rappresenta il suo record personale e rientra nei tempi limite per l’acceso ai Criteria Nazionali di Riccione, nei 50 rana con un personale di 32”95, nei 200 rana con 2’35”92 e nei 200 misti, completati in 2’26”14.

Fa grandi cose anche la compagna di squadra Sofia Cavina vincitrice dei 50 farfalla con 29”12 e dei 50 dorso 30”51. A completare una grande giornata è arrivato anche l’argento nei 100 stile libero con il crono di 1’00”23 e il bronzo nei 50 stile libero coperti in 27”83. Alessia Angelicola è oro nei 100 misti 1’09”30 e 50 stile libero (27”65) e bronzo nei 50 stile libero 29”58. Andrea Pipirigeanu vince i 1500 stile libero con il crono di 20’30”31, ma l’H2O Sport festeggia anche le bellissime medaglie d’argento di Sofia Rossano nei 50 dorso (30”86) e nei 100 dorso chiusi in 1’06”33 e di Lorena Visan nei 50 farfalla chiusi in 29”26 e nei 200 misti (2’30”06). Per lei è arrivato anche un doppio bronzo sulla distanza dei 50 (31”12) e 100 (1’07”29) dorso. Asia Amore è seconda nei 100 farfalla con 1’15”29 mentre Irene Tufilli chiude al terzo posto i 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 2’23”41 così come Sofia Sciulli nei 100 misti chiusi in 1’18”15 e Michela Melone nei 400 stile libero nuotati in 4’59”63.

In campo maschile Luca Angelilli vince i 100 rana (1’03”68) e i 200 rana con il crono di 2’20”89. L’atleta biancorosso porta a casa anche i 200 misti con il crono di 2’07”19. Jordan Coco non ha rivali nei 50 stile libero chiusi in 24”34 e sale sul secondo gradino del podio nei 50 dorso completati in 26”70. Due le medaglie messe in bacheca da Andrea Gabriele che centra l’oro nei 200 stile libero con il crono di 1’56”45 ed è terzo nei 100 stile libero in 53”31. Jacopo De Lena vince i 400 stile libero in 4’21”53 e riesce a conquistare anche un argento nei 200 dorso con 2’17”07 e un bronzo nei 100 dorso con il crono di 1’04”93. Prima piazza per Gabriele Marchetta che batte la concorrenza nei 100 misti conclusi in 1’05”13. Ilario Menna è secondo a suon di personali nei 200 stile libero con 1’59”06 e nei 1500 con 16”59.16. Per lui anche un terzo posto nei 200 misti con 2’14”56 e nei 200 rana con 2’28”53. Bella performance per Antonio Tucci, argento nei 50 rana (30”93) e 200 rana (2’25”99) . Antonio Pisaturo porta a casa l’argento nei 100 dorso (1’03”39) e il bronzo nei 50 dorso (29”47) e nei 200 dorso chiusi in 2’18”54. Seconda piazza per Ivan Rinaldi nei 100 misti con 1’11”93. Salgono sull’ultimo gradino del podio Umberto Antonio Zitti nei 50 stile chiusi in 25”50 e Sebastiano Iasci nei 100 misti conclusi in 1’13”39. Pur non raggiungendo il podio, hanno offerto prestazioni solide e incoraggianti, dimostrando grande impegno e determinazione: Cecilia Allegretti, Emma De Felic, Elisa Fiacchino, Sabrina Gabrielli, Giorgia Mariano, Chiara Massarella, Bianca Persiani, Emma Petrucci, Matilde Pogliani, Eleonora Ronchetti, Nicole Santorelli, Noemi Vigilante, Jessica Chiara Zitti, Stefano Armando Alfieri, Jacopo Bosco, Vittorio Cianciullo, Julian Di Giacomo, Davide Di Lello, Nicolò Gabrielli, Francescopaolo Graziani, Jacopo Marzola, Piermario Paolantonio, Paolo Paolino, Federico Petriella, Andrea Rago, Matteo Rignanese Domenico Rocco, Simone Sallese, Matteo Salotto e Jerry Serafino.