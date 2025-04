Giuntoli: “Tudor? La speranza è continuare insieme”

(Adnkronos) – "Visti gli ultimi risultati sembra che la quota Champions si sia alzata, ma dobbiamo pensare solo a noi e a questa partita molto delicata e solo da vincere per raggiungere il nostro obiettivo". Sono le parole del dt della Juventus Cristiano Giuntoli a Dazn, poco prima della partita di campionato tra i bianconeri e il Parma. "Porta aperta per proseguire con Tudor? Siamo stati chiari fin da subito. La speranza – ha precisato Giuntoli – è continuare insieme, ma prenderemo la decisione insieme dopo il Mondiale per Club. Saremmo tutti contenti di continuare insieme". Il dt bianconero ha poi parlato della situazione dei prestiti proprio in vista della rassegna americana: "Trattenere i prestiti per il Mondiale per Club? Stiamo parlando con i club di appartenenza, contiamo molto sui rapporti e sulle volontà dei singoli giocatori, ma è una decisione che verrà presa a fine campionato. Ora parliamo e speriamo che tutto vada per il verso giusto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)