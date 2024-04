CNU 2024, nel torneo di volley femminile ci sarà anche il Cus Camerino. Ferretti: “Puntiamo a divertirci in una kermesse di alto livello”

Nella competizione di volley femminile alla fase finale dei Campionati Nazionali Universitari ci sarà anche il Cus Camerino. Le ragazze marchigiane hanno strappato il pass superando il Cus Perugia e arriveranno in Molise con il chiaro intento di divertirsi. “Il risultato per noi non è l’aspetto primario – rimarca la referente per il volley Tiziana Ferretti – saremo presenti con enorme piacere ad un evento di alto livello e cercheremo prima di tutto di divertirci. Abbiamo ottenuto la qualificazione che era insperata alla vigilia e ci presenteremo in campo con lo spirito giusto, consapevoli che incontreremo formazioni blasonate, di esperienza e tradizione nella rassegna universitaria”.

La fase finale dei Campionati Nazionali Universitari rappresenta anche un momento importante di aggregazione, sei d’accordo?

“Ritengo che quello sia l’aspetto più importante. Si ha la possibilità di condividere momenti che ti restano per sempre nel cuore al di là di quello che può essere l’aspetto prettamente tecnico. Essere presenti è un motivo di orgoglio per il Cus Camerino e per la nostra Università. Un’opportunità di crescita che deve essere colta nel migliore dei modi. Posso dire che per chi arriva dalle superiori e si appresta a vivere per la prima volta l’ambiente universitario, i Cnu rappresentano una piacevole novità. I ragazzi se ne innamorano in breve tempo”.

Dal punto di vista tecnico sarà una manifestazione di alto livello, concordi?

“Assolutamente. Senza esagerare penso che il livello sia paragonabile a quello di un campionato di serie B. Ci saranno squadre di grande esperienza e qualità che hanno tradizione in questa disciplina e nei campionati nazionali universitari in generale. Questo renderà il torneo di volley sicuramente molto spettacolare”.

Tornerete in Molise regione che già conoscete per esserci stati nel 2018 e non solo.

“Siamo stati ospiti nella vostra regione sia nel 2018 in occasione dei Cnu che lo scorso anno per l’evento conclusivo del progetto Smart Sport. E’ con immenso piacere che ritorniamo in una terra accogliente e fatta di belle persone. Siamo davvero felici di poter partecipare a questi Cnu che si svolgeranno in Molise”.