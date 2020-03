Cln Cus Molise, per l’under 19 di mister Di Stefano blitz a Celano

CELANO 4

CLN CUS MOLISE 5

(2-3 primo tempo)

Celano: Vitagliano, Angelosante, Lenaro, Molinelli, Di Renzo, Tiberi, Zurrini, Del Corvino, Felli, De Rosa.

Cln Cus Molise: Silvaroli, Trotta, Pietrangelo, Triglia, Pietrarca, Zaccaria, La Gioia, Stasi. All. Di Stefano.

Arbitro: D’Ignazio di Avezzano. Cronometrista: Di Nicola di L’Aquila.

Marcatori: Tiberi, Zurrini, Di Renzo (2), Pietrarca (2), Triglia, Pietrangelo, Zaccaria.

Blitz sul campo del Celano per il Circolo La Nebbia Cus Molise under 19 del tecnico Antonio Di Stefano. I molisani mettono in cassaforte tre punti nella penultima giornata di campionato e si apprestano a chiudere, nel migliore dei modi l’avventura domenica prossima quando al Palaunimol arriverà l’Orione Avezzano che in classifica ha un punto in meno rispetto a Triglia e compagni. In Abruzzo il Cln Cus Molise ha offerto una buona prestazione riuscendo a ribattere colpo su colpo agli avversari. E’ stato un match equilibrato e ben giocato dalle due formazioni che hanno onorato l’impegno dal primo all’ultimo minuto con gli uomini di Di Stefano bravi a capitalizzare le occasioni da gol avute. Da segnalare la doppietta di Pietrarca nelle file ospiti con in gol anche Triglia, Pietrangelo e Zaccaria. “Sono contento della prova offerta dai ragazzi – argomenta al termine del confronto il tecnico Antonio Di Stefano – sono scesi in campo con il giusto piglio e con la voglia di portare a casa i tre punti. Era importante riuscire a fare bottino pieno. Adesso contro l’Orione Avezzano vogliamo concludere questa stagione nella maniera migliore possibile e congedarci dal nostro pubblico con un successo”.