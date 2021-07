Campobasso Calcio: firmano Dalmazzi, Tenkorang e Sbardella

Continuano le riconferme tra i lupi, firmano un contratto biennale anche Dalmazzi, Tenkorang e Sbardella, i rossoblu, sono vicini anche a Paceterzino dell’ Albalonga che dovrebbe firmare in giornata , classe 99 , ha segnato anche due reti lo scorso anno.



Intanto, il Governo Draghi, ha firmato il decreto che rende obbligatorio il Green Pass per entrare allo Stadio, sara’ reso obbligatorio dal prossimo 5 Agosto. Il 27 Luglio, si svolgera’ anche il Consiglio Federale per compilare i gironi di Serie C , solo allora sapremo i nostri avversari.



Arnaldo Angiolillo