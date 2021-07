Carabinieri: visita del Generale Mezzavilla, Comandante Interregionale “Ogaden” al Comando Provinciale di Campobasso

Il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, nella mattinata odierna ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso per un saluto a tutti i militari del capoluogo molisano.



L’alto Ufficiale, al vertice dell’Interregionale Carabinieri con sede a Napoli dal febbraio 2021, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Emanuele Gaeta che, alla presenza degli Ufficiali Comandanti dei Reparti dipendenti e di una rappresentanza di militari e del responsabile regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e le numerose attività dell’Arma nella provincia.



Durante la visita, l’alto Ufficiale Generale ha ricordato il sostegno di tutti i Carabinieri alla popolazione e ha rimarcato l’importante opera di vicinanza dell’Arma verso i cittadini in particolare in questo periodo di emergenza pandemica. Ha inoltre evidenziato i brillanti risultati ottenuti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso per la lotta al crimine in generale e per l’incessante e costante controllo del territorio che ha portato ad una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Ha infine sottolineato la fondamentale diuturna ed incessante opera di aggiornamento delle nuove tecnologie informatiche finalizzate ad una sempre crescente richiesta di sicurezza e risposta alle esigenze della popolazione.



Al termine, il Generale Mezzavilla si è recato presso la Procura Generale di Campobasso per un incontro con il Procuratore Generale Dott. Mario Pinelli.