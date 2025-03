Campionato di Torball serie B-Rende, molisani sulla giusta strada

Rientro in Molise e tanta soddisfazione per l’impegno profuso, per i ragazzi della Olimpic Paideia Sporting. Gli atleti Manuel Di Baggio, Diego Manocchio, Enzo Iafrancesco, Graziano Sardella, guidati dall’allenatrice Mariella Procaccini, sono stati protagonisti a Rende (CS), al Campionato di Torball di serie B.

Due giornate che hanno regalato un grande spettacolo.La società sportiva molisana, che ora può contare anche sul contributo di due validi quindicenni, ha registrato delle buone prove, all’insegna della concentrazione e della complicità, ma pure del divertimento e dell’entusiasmo.

“Anche quando alcune sconfitte sono arrivate – ha commentato il tecnico Procaccini – non mi sono persa d’animo, al contrario ho apprezzato la tempra dei miei ragazzi, che hanno mostrato davvero tanto carattere. Sono convinta che, con determinazione e dedizione, questi momenti serviranno come carburante per raggiungere traguardi sempre più alti!”.

“Una buona squadra – ha ribadito il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – la strada è quella giusta e da parte nostra il massimo sostegno. Avanti tutta!”