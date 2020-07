Calcio Serie D/ Il Vastogirardi ha ingaggiato l’attaccante Michele Guida

Il Vastogirardi, e’ scatenato sul mercato, il club altomolisano con il D.S. Marinucci Palermo,e il D.G. Crudele sta cercando di allestire una buona squadra capace di salvarsi anche quest’ anno.

I dirigenti del Vastogirardi, hanno ingaggiato l’attaccante Michele Guida,che ha giocato ad Agnone alcuni anni fa. Sicuramente, un buon giocatore che sostituira’ Pettrone, sempre gli altomolisani, hanno confermato il giovane under Giuseppe Perrino, si comincia dunque a delineare la squadra che prendera’ parte al campionato sperando in un altro miracolo come quello avvenuto nel campionato che si e’ concluso.

Arnaldo Angiolillo