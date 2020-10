Calcio, Serie D girone f: rinviata la partita Albalonga – Campobasso

In serie d girone f e’ stata rinviata la partita Albalonga – Campobasso perche’ un giocatorelaziale e’ positivo al virus. Anche Agnonese- Vastese, Recanatese- Rieti e Notaresco- Aprilia sono state rinviate, peccato per i lupi che sono primi in classificae stavano attraversando un periodo di ottima forma.



Non resta che aspettare la prossima gara quando al Selvapiana arrivera’ il Notaresco, secondo in classifica.I dirigenti, rossoblu, si sono detti rammaricati della decisione ma non si poteva fare diversamente, infatti la cosa piu’ importante e’ la sicurezza dei giocatori che scendono in campo e purtroppo di questi tempi capita spesso di dover prendere queste decisioni che sono spiacevoli ma importanti anche per il

prosieguo del campionato.

Arnaldo Angiolillo