Calcio Serie D/Campobasso – Tolentino 3-2

Campobasso

raccichini , Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, dalmazzi, Bonta’, candellori, Cogliati, Di Domenicantonio, vitali.

All Cudini.

Tolentino

Governali, laborie, severini, strano, bonacchi, labriola, tortelli, Ruci, Padovani, capezzani, minella.

All Mosconi.

arbitro Vogliacco di Bari.

MARCATORI al 47 Dalmazzi, al 61 Di domenicantonio, al 76 Capezzani, al 84 tenkorang , al 87 tortelli.



La partita , comincia con i lupi in attacco, al 15 tiro di ladu ma lasfera termina fuori. Al 27 , punizione per gli ospiti ma Raccichini devia in angolo, al 34 cross di Vanzan ma

la palla finisce fuori, al 40 , cogliati segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco.al 42 tiro di

Padovani ma la sfera termina fuori di poco.



Finisce, cosi, il primo tempo con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo, al 47 tiro di Di Domenicantonio, il portiere respinge la palla va a Dalmazzi che segna e’ 1-0 per i lupi. Al 61 , i rossoblu raddoppiano con Di Domenicantonio che fa partire un cross dove il portiere arriva in ritardo e’ il 2-0 per i rossoblu.

Al 76, capezzani batte Raccichini e’ il 2-1 in favore dei lupi, ottima squadra il Tolentino, al 81 , esce Ladu ed entra tenkorang ed e’ proprio lui al 84 a battere governali e’ il 3-1 . Al 87, gli ospiti segnano ancora con tortelli che batte il portiere rossoblu e’ il 3-2 per i padroni di casa. Al 90 , l’arbitro espelle Cudini e il suo vice per proteste . Finisce, cosi,

la partita con i lupi che vincono e mettono in cascina altri tre punti molto importanti, infine pessimo l’arbitraggio che e’ incappato in una giornata storta.

Arnaldo Angiolillo