Calcio, serie C/ Coronavirus, 5 contagiati nel Campobasso

Nel Campobasso ci sono 5 positivi, e’ il risultato dei tamponi fatti in questi giorni.Lunedi,10 gennaio, si effettueranno altri tamponi per monitorare la situazione, tutte le squadre della lega Pro devono fare i conti con giocatori positivi. Intanto i lupi dovrebbero giocare domenica 23 gennaio, contro la Juve Stabia, sempre se la situazione non peggiori.

La lega Pro ha già rinviato le partite che si dovevano giocare domenica 16 gennaio a causa dei casi di Virus, staremo a vedere cosa succederà fino al 23 gennaio e come sempre vi terremo informati degli sviluppi della situazione.

Arnaldo Angiolillo