Calcio serie C/ Campobasso- V. Francavilla 2-2

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Vanzan, Tenkorang, Sbardella, Magri, Bonta’ , Persia, Rossetti, Liguori, Vitali. All Cudini.

V. Francavilla

Nobile, Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Prezioso, Toscano, Tchetchova, Ingrosso, Perez, Maiorino. All Taurino.

Arbitro Frascaro di Firenze. Marcatori al 6′ Persia, al 27′ Maiorino, al 35′ Caporale , al 62′ Tenkorang.

Un altro pareggio casalingo per i lupi che cominciano bene la gara e al 6′ minuto sono gia’ in vantaggio , tiro di Rossetti , la palla sbatte sul palo e danza sulla linea , arriva Persia che segna e’ 1-0 per i rossoblu.Su Selvapiana cala il buio, intervengono i tecnici che in pochi minuti riparano il guasto. Al 22′ , ancora Rossetti per Tenkorang ma la sfera finisce fuori. Al 27′, Maiorino, tira da fuori area e batte Raccichini: è 1-1, molto bello questo goal. I Pugliesi, prendono coraggio e al 35′ sugli sviluppi di un angolo segnano con Caporale il 2-1. Lupi frastornati vincevano 1-0 e adesso si ritrovano in svantaggio per 2-1. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi con il Francavilla in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo, esce Vanzan ed entra Pace al suo posto. Al 58′, Magri, solo col portiere sciupa una ghiotta occasione, al 62′, tiro di Tenkorang papera del portiere che si fa sfuggire la sfera e Tenkorang pareggia è 2-2. Il Campobasso, attacca ha due occasioni ma non riesce a segnare , la difesa ospite fa buona guardia e al 90′ in contropiede potrebbero anche segnare, ma sarebbe stata una punizione troppo dura per i padroni di casa . Finisce cosi, la partita con un altro pareggio come dicevo prima e non va bene perché se vogliamo salvarci e stare tranquilli dobbiamo vincere assolutamente in casa altrimenti diventa tutto più difficile.

Arnaldo Angiolillo